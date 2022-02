FC Porto já vendeu todos os bilhetes para o clássico da Taça de Portugal em Alvalade

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto anunciou, este sábado, que já vendeu todos os bilhetes a que teve direito para o clássico de Alvalade, marcado para a próxima quarta-feira (20.45 horas) e referente à 1.ª mão das meias finais da Taça de Portugal. Segundo apurou, os azuis e brancos esgotaram cerca de 2.500 ingressos.Depois do polémico jogo entre FC Porto e Sporting, no campeonato, que terminou empatado a duas bolas e que contou com muitas expulsões e agressões após o apito final, os rivais reencontram-se agora em Alvalade, sendo que os azuis e brancos terão todo o apoio possível vindo das bancadas.