FC Porto lamenta morte de um adepto nas celebrações do título

O FC Porto publicou na noite desta segunda-feira um comunicado no seu site oficial a lamentar a morte de um adepto durante as celebrações da conquista do título nacional de futebol."A morte de um adepto, durante as celebrações da conquista do título nacional de futebol, não pode deixar de ser lamentada independentemente das circunstâncias que venham a ser apuradas. À família da vítima, o FC Porto endereça sentidos pêsames", escreveram os dragões.Recorde-se que Igor Silva foi esfaqueado na madrugada de domingo, próximo do Estádio do Dragão, acabando por não resistir aos ferimentos. Quanto ao suspeito, continua em fuga.