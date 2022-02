FC Porto lança contra-ataque ao Sporting: «Se tivessem um presidente talvez não se portassem tão mal»

O clássico de ontem continua a dar pano para mangas. Pouco depois de o Sporting ter anunciado que vai avançar com uma queixa-crime contra Vítor Baía, Sérgio Conceição e Rui Cerqueira, na sequência dos incidentes verificados junto ao autocarro leonino, a conta 'FC Porto Media' no Twitter lançou um contra-ataque, denunciando uma sequência de jogos onde os leões estiveram envolvidos em polémicas. A oportunidade foi aproveitada para visar o presidente Frederico Varandas."Famalicão, Braga, final da Taça da Liga, com Benfica, ontem no Dragão, o denominador comum é o Sporting de Lisboa mas a culpa é sempre dos outros. Se tivessem um presidente talvez não se portassem tão mal", escreveram os portistas, apresentando logo em seguida o momento em que João Palhinha agrediu Agustín Marchesín com mais uma mensagem: "Não há uma imagem de um jogador do FC Porto a agredir um jogador do Sporting de Lisboa, mas há imagens de jogadores do Sporting de Lisboa a agredirem elementos do FC Porto, mas parece que a comunicação social de Lisboa ainda não reparou nisso. Fica a dica."A avaliar pela constante troca de argumentos entre dragões e leões, é bem provável que as acusações prossigam dentro de momentos.