FC Porto lança equipas de futebol feminino nos escalões sub-13 e sub-15

O FC Porto vai lançar em 2022/23 equipas de futebol feminino nos escalões sub-13 e/ou sub-15, que vão estar dispersas por Ermesinde, Gondomar, Maia, Penafiel, Porto e Viseu e inseridas nos campeonatos das respetivas associações.

"Entre as equipas femininas criadas pelas escolas de futebol Dragon Force, destacam-se as equipas sub-13 e sub-15 que representarão o FC Porto e que vão treinar e jogar na Universidade da Maia e no Constituição Park [situado no antigo Campo da Constituição], respetivamente", frisou o clube, através de uma nota difundida no sítio oficial na Internet.

Desde 2008 aberta a crianças dos dois géneros, com idades compreendidas entre três e 14 anos, a escola Dragon Force ambiciona "continuar a receber raparigas enquadradas nas idades mais jovens com os rapazes", em sintonia com este novo "projeto aliciante".

"Para além da competição oficial, o projeto Dragon Force vai organizar um campeonato interno (incluindo equipas de competição masculinas), que ajudará à evolução desportiva e competitiva das atletas. Há também o objetivo, tal como já acontece nos rapazes, de serem criadas as seleções nacionais femininas Dragon Force", agregaram os 'dragões'.

As captações decorrem em 04 de setembro, das 09:30 às 13:00, nas diversas escolas Dragon Force, sendo que as melhores jogadoras de cada escalão serão convidadas a integrar as respetivas equipas, recebendo uma bolsa desportiva válida por uma época.