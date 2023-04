FC Porto lembrou a "revolução" que também se fez no futebol português em abril de 1974

O dia 25 de abril também foi aproveitado pelo FC Porto para recordar a "revolução" no futebol português que ocorreu em 1974. Na sua newsletter 'Dragões Diário', os portistas lembraram a inversão que se verificou ao nível da conquista de troféus, designadamente no que respeita aos campeonatos.



"A revolução que arrancou há 49 anos virou tudo ao contrário. Inclusive o futebol. Entre 1933 e 1974, os emblemas da capital venceram nove em cada dez campeonatos. Finda a ditadura, o Porto supera Lisboa no total de títulos nacionais e é a única cidade portuguesa com títulos internacionais conquistados em democracia. Sete, mais precisamente", escreveram os dragões, não contabilizando a vitória do Sp. Braga na Taça Intertoto, em 2008/09.



Com efeito, até ao 25 de abril de 1974, os clubes de Lisboa -- Benfica (20), Sporting (14) e Belenenses (1)-- somavam 35 campeonatos em conjunto, enquanto o Porto, através do FC Porto, tinha conquistado o campeonato apenas por cinco vezes.



Consumada a revolução dos cravos, registou-se uma alteração radical relativamente ao mapa dos campeonatos em Portugal. O Porto assumiu a liderança com 26 vitórias -- FC Porto (25) e Boavista (1) -- contra as 22 de Lisboa -- Benfica (17) e Sporting (5).



Relativamente aos restantes troféus nacionais, no que diz respeito diretamente ao FC Porto, a tendência foi idêntica à dos campeonatos. Os dragões passaram de três para um total de 18 Taças de Portugal, às quais se juntam 23 Supertaças, competição que só começou a disputar-se na década de 1980, e mais recentemente uma Allianz Cup.



Para além disso, os portistas recordam os sete troféus internacionais conquistados. Para além de duas Taça/Liga dos Campeões, são outras tantas Taça UEFA/Liga Europa, duas Taças Intercontinentais e uma Supertaça Europeia.



Em termos globais, o FC Porto conquistou 12 troféus antes do 25 de abril de 1974 -- aqui incluem-se os quatro Campeonatos de Portugal na década de 1930 -- e somou 71 após essa data história para Portugal.