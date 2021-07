FC Porto-Lyon, em direto

há 43 min 15:59

Último grande teste

O FC Porto realiza esta tarde, a partir das 17h30, o último grande teste da pré-época, frente ao Lyon. Devido à ausência de público, a cerimónia de apresentação da equipa aos sócios, no Dragão, será mais informal do que era habitual no período pré-pandemia, com uma chamada simples dos jogadores que estão, de momento, ao serviço de Sérgio Conceição, antes dos exercícios de aquecimento para o momento alto da noite, que é o duelo com a referida equipa francesa.