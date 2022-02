FC Porto mantém ataque cerrado ao Sporting e até recorda palavras de Cristiano Ronaldo

A quatro dias do clássico entre FC Porto e Sporting, que poderá ser determinante para as contas do título de campeão nacional, o clima entre os dois clubes começa a tornar-se cada vez mais tenso. E desta vez até Cristiano Ronaldo surgiu nas 'picardias' do FC Porto.

Através da conta 'FC Porto Media', no Twitter, os dragões reagiram ontem [domingo] ao triunfo (2-0) do Sporting sobre o Famalicão, que voltou a deixar os leões a seis pontos da liderança, destacando uma possível irregularidade de Feddal no momento do penálti de Banza, que Adán viria a defender já perto do final da primeira parte.

Nessa mesma publicação, o FC Porto referiu-se ao rival como "Sporting de Lisboa", expressão criticada por adeptos leoninos nas redes sociais e que hoje foi novamente utilizada pelo clube, embora com um excerto de uma entrevista de Cristiano Ronaldo no regresso ao Manchester United, em que o craque lembrou que defrontou os red devils... pelo "Sporting de Lisboa".



De notar que os últimos três 'tweets' desta conta - que durante dois meses não publicou nada, 'voltando' a 31 de dezembro - foram referências ao Sporting.