FC Porto mantém oito jogadores em tratamento a três dias do jogo com o Rio Ave

O FC Porto realizou na manhã desta quarta-feira mais um treino de preparação para o jogo de sábado, frente ao Rio Ave, referente à 21.ª jornada da Liga Bwin. E Sérgio Conceição voltou a contar oito baixas.Meixedo, Fábio Cardoso, Wendell, Mateus Uribe, Otávio, Galeno, Veron e Evanilson cumpriram mais uma sessão de tratamento às respetivas lesões, sendo que, no caso do médio internacional português, isso aconteceu no Brasil, pelas mãos do fisioterapeuta Eduardo Santos.Agora, os dragões voltam ao Olival amanhã de manhã, para realizaram o penúltimo treino antes da receção ao Rio Ave.