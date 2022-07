FC Porto-Monaco no Estádio do Dragão já tem data e hora marcadas

O FC Porto-Monaco, que servirá de apresentação aos sócios, será disputado no sábado, dia 23 de julho, a partir das 20 horas, anunciaram os dragões esta segunda-feira.As portas do Estádio do Dragão abrem pelas 18 horas, mas o FC Porto já fez saber que animação começa muito antes nas imediações do palco do jogo. Os detentores de lugar anual já têm bilhete assegurado para a partida, mas os restantes terão que desembolsar valores entre os 10 e os 45 euros por cada ingresso.Recorde-se que a competição oficial arranca, para o FC Porto, uma semana mais tarde, a 30 de julho, frente ao Tondela e, em causa, estará a conquista da Supertaça Nacional.