FC Porto mostra-se ao lado de Vinícius: «Todos pertencem aqui»

O FC Porto mostrou o seu apoio público esta segunda-feira a Vinícius Júnior, depois do jogador do Real Madrid ter sido alvo de insultos racistas no encontro frente ao Valencia, no Mestalla."Todos pertencem aqui", pode ler-se numa curta mensagem dos dragões nas redes sociais.Hoje mesmo, o internacional canarinho voltou a condenar as ofensas de que foi alvo em pleno jogo, elencando a quantidade de situações que teve de enfrentar e que não deveriam ter lugar num estádio de futebol.