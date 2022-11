FC Porto muito apoiado no Bessa: já só restam 400 bilhetes

Não vai faltar apoio ao FC na deslocação ao Bessa. O jogo está marcado para sábado (20h30) e dos 5 mil bilhetes que foram disponibilizados para os dragões já só restam 400.Para esta partida, continua a dúvida em torno de Pepe. O central, que foi quita-feira convocado por Fernando Santos para o Mundial, acelera para a recuperação total. Quarta-feira, em dia de folga para grande parte do plantel, esteve no Olival a trabalhar. Ontem o seu nome mantinha-se no boletim clínico, em trabalho integrado com os colegas, mas ainda com algumas limitações. Pepe, de resto, já integrou as últimas convocatórias do FC Porto, acabou por ficar sempre de fora da ficha de jogo, mas amanhã, no Bessa, até pode ser diferente.Há 15 anos que o Boavista não consegue marcar um golo ao FC Porto em jogos disputados no Estádio do Bessa para o campeonato. Contas feitas os últimos nove dérbis terminaram em branco para as panteras e resultaram em oito derrotas. Ineficácia para o técnico Petit tentar diluir amanhã também com a aspiração de colocar um ponto final na sequência sem ganhar, que já se arrasta desde o triunfo na receção ao Sporting, obtido em meados de setembro.