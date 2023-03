FC Porto multado em 2 mil euros por atraso de quatro minutos na 2.ª parte do jogo em Braga

O jogo da última jornada entre Sp. Braga e FC Porto trouxe duas sanções disciplinares aos azuis e brancos. Os dragões foram multados em 2.040 euros por atraso de 4 minutos no início da 2.ª parte, sem ter sido dada qualquer justificação, de acordo com o mapa de castigos da FPF.Por outro lado, o FC Porto foi sancionado com coima de 1.020 euros devido a expressões proferidas pelos seus adeptos durante o encontro com os arsenalistas, que terminou empatado sem golos.Refira-se que o Sp. Braga foi multado em 867 euros, por ter sido atirada uma garrafa de água para o terreno de jogo, mas sem ter atingido nenhum elemento.