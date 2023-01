FC Porto multado em 3 mil euros pelo Conselho de Disciplina

O FC Porto foi punido com duas multas pelo Conselho de Disciplina, no valor global de 2.930 euros e devido a factos verificados nos encontros da Allianz Cup com o Ac. Viseu e o do campeonato diante do Famalicão, na 16.ª jornada.A multa maior é de 1.910 euros e diz respeito à meia-final da Allianz Cup, por comportamento incorreto do público, concretamente o uso de três engenhos pirotécnicos. A multa do jogo com o Famalicão é de 1.020 euros e deve-se à obstrução das vias de acesso aos lugares de bancada, de acordo com o mapa de castigos da FPF. Segundo o relatório de policiamento citado pelo CD da FPF, o emblema portista "não evitou a introdução de pirotecnia" e também "não garantiu que as escadarias de evacuação permaneciam desimpedidas".