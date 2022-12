FC Porto multado em 3.746 euros devido ao jogo em Chaves

O FC Porto foi multado num total de 3.746 euros pelo Conselho de Disciplina por factos ocorridos na partida em Chaves, da última quinta-feira. Os azuis e brancos pagam 1.836 euros pelo atraso de 4 minutos no reinício da partida após o intervalo, além de 1.910 euros por uso de engenhos pirotécnicos por parte dos seus adeptos.Relativamente ao atraso, o delegado da Liga especificou que "apesar de toda a insistência, por parte da equipa de delegados presente no jogo, para que tal não sucedesse", o FC Porto foi responsável pela demora "no regresso ao relvado após intervalo", não tendo apresentado "qualquer justificação". Sobre os engenhos pirotécnicos, foi indicada a deflagração de três potes de fumo e dois petardos.O Conselho de Disciplina informou ainda que aguarda esclarecimentos por parte do FC Porto, não se conhecendo no entanto a que se refere esse mesmo pedido.