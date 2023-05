FC Porto multado em 4.080 euros por atraso no início e reinício do jogo com o Casa Pia

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol comunicou, esta quinta-feira, que multou o FC Porto em 4.080 euros pelos atrasos no início e reinício do jogo com o Casa Pia do passado domingo."O jogo na 1.ª parte iniciou com 2 minutos de atraso devido à apresentaçãotardia da equipa visitada, FC Porto, no túnel de acesso ao relvado. Nenhum motivo justificativo foi apresentado. O jogo na 2.ª parte reiniciou com 6 minutos de atraso devido à apresentação tardia da equipa visitada, FC Porto, no túnel de acesso ao relvado. Nenhum motivo justificativo foi apresentado", pode ler-se no mapa de castigos.