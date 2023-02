FC Porto multado em mais de 12 mil euros por ocorrências na receção ao Arouca para o campeonato

O diretor de segurança do FC Porto, Carlos Miguel Alves Carvalho, bem como a SAD do FC Porto, tinham sido alvos de um processo disciplinar pelo jogo frente ao Arouca, da 14.ª jornada da Liga Bwin, disputado a 28 de dezembro último. E, esta terça-feira, a secção profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol informou que decidiu multar a SAD portista em 12.750 euros e o referido funcionário em 1.020 euros.No mapa de castigo não vem qualquer referência concreta aos factos que motivaram estas multas, sendo que a que foi aplicada à SAD azul e branca está relacionada com a alínea B do artigo 118.º do Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, onde se pode ler: "A sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 50 UC [Unidade de Conta] e o máximo de 250 UC, quando da sua conduta resulte lesão dos princípios da ética desportiva, da verdade desportiva ou grave prejuízo para a imagem e o bom nome das competições de futebol."No que concerne à multa aplicada ao diretor de segurança do FC Porto essa está relacionada com o artigo 141.º do mesmo regulamento, relacionado com inobservância de outros deveres: "Os demais atos praticados pelos dirigentes que, embora não previstos na presente secção, integrem violação de disposições regulamentares são punidos com a sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 3 UC e o máximo de 25 UC."