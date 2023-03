FC Porto multado em mais de 17 mil euros devido a ocorrências na derrota com o Gil Vicente

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) puniu o FC Porto com um total de 17.164 euros de multas por diversas ocorrências na receção dos dragões ao Gil Vicente, que terminou com a derrota dos campeões nacionais, por 2-1.A maior fatia desse bolo total, segundo o mapa de castigos divulgado esta quinta-feira, diz respeito à ausência de jogadores do FC Porto na entrevista rápida de final de jogo. "Não foi apresentada aos Delegados da Liga qualquer justificação para esta situação por parte dos responsáveis da equipa", pode ler-se no relatório, o que justica a multa de 10.200 euros."O jogo iniciou com 3 minutos de atraso em relação à hora marcada devido ao atraso na chegada da equipa FC Porto ao túnel de acesso ao relvado. Não foi apresentada aos Delegados da Liga qualquer justificação para este atraso por parte dos responsáveis da equipa", vem também referido no mesmo mapa de castigos como justificação para mais uma multa, neste caso de 2.040 euros.O FC Porto foi ainda condenado a pagar 1.224 euros por insultos dos adeptos ao árbitro da partida, Rui Costa, bem como ao guarda-redes do Gil Vicente.Uma multa mais baixa, de 510 euros, foi ainda aplicada aos azuis e brancos com a seguinte justificação: "Após o final do jogo, enquanto os jogadores e responsáveis da equipa do FC Porto saudavam os seus adeptos, um adepto proveniente da Bancada Sul - Setor 7, e um adepto proveniente da Bancada NascenteInferior, entraram em terreno de jogo para obter uma camisola de jogo. Estes adeptos foram intercetados por ARDs e entregues ao cuidado das Forças de Segurança que, depois de identificados, por serem menores foram entregues aos respetivos pais."Por fim, houve ainda uma multa de 3.190 euros por uso de engenhos explosivos e pirótecnicos, igualmente por parte dos adeptos portistas.