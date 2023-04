FC Porto multado em mais de 4 mil euros pelo Conselho de Disciplina

O FC Porto foi multado pelo Conselho de Disciplina da FPF em mais de 4 mil euros devido ao comportamento incorreto do público do Dragão no encontro da última jornada, frente ao Portimonense, que os portistas venceram por 1-0.Uma das multas é de 3.190 euros e diz respeito à utilização de artefactos pirotécnicos por parte de um adepto. A outra é de 1.020 euros e é explicada no mapa de castigos da FPF com os cânticos insultuosos a visar o Benfica. Feitas as contas, são 4.210 euros de multa decretados pelo CD da FPF à SAD azul e branca.