FC Porto multado em mais de 9 mil euros pelo Conselho de Disciplina

O Conselho de Disciplina da FPF multou a SAD do FC Porto num total de 9.310 euros, em resultado de dois processos disciplinares distintos.O primeiro diz respeito ao jogo dos dragões com o Portimonense, de 16 de abril passado, com a SAD azul e branca a ser punida por comportamento incorreto do público e por inobservância de outros deveres, num total de 5.230 euros.O segundo é relativo ao "eventual incumprimento dos deveres de colaboração com a justiça desportiva", o que resultou numa multa de 4.080 euros.