FC Porto multado em quase 2 mil euros por comportamento do público em Braga

O Conselho de Disciplina da FPFP multou o FC Porto em 1.910 euros, na sequência do processo disciplinar que havia sido aberto em abril e referente à partida com o Sp. Braga, da 25.ª jornada, disputado a 19 de março.





Em comunicado, o órgão disciplinar da Federação justificou o castigo por "comportamento incorreto do público" na partida disputada no Municipal de Braga, que terminou 1-1 e ficou marcado pela deflagração de vários engenhos pirotécnicos nas bancadas e, no exterior do recinto, por uma rixa entre adeptos que resultou na detenção de sete pessoas.Na altura da abertura do processo disciplinar, o CD não especificou as razões.