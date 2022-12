FC Porto multado pela confusão entre os seus adeptos em Chaves

A SAD do FC Porto foi multada em 2.550 euros pelas incidências registadas no encontro com o Chaves, para a Taça da Liga. Tudo decorria dentro da normalidade até ao intervalo, altura em que uma escaramuça entre os próprios adeptos das claques do FC Porto obrigou a uma intervenção bem 'musculada' do corpo de intervenções da PSP. No meio da confusão, um adepto do FC Porto acabou ferido e teve de ser transportado para o hospital para receber tratamento."Não foi possível identificar os intervenientes/causadores do confronto, salvo o elemento ferido que deu entrada na Unidade Hospitalar de Chaves, com ferimentos aparentemente ligeiros", de acordo com o relatório de policiamento citado pelo mapa de castigos da FPF.