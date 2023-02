FC Porto multado por pirotecnia na final da Allianz Cup

O FC Porto foi multado pelo Conselho de Disciplina da FPF em 4.460 euros pelo comportamento incorreto do público na final da Allianz Cup, no passado sábado, em Leiria, diante do Sporting.Segundo o mapa de castigos emitido hoje, os portistas são sancionados pelo uso de engenhos pirotécnicos por parte dos adeptos durante o encontro que culminou com a conquista da primeira Taça da Liga dos dragões.