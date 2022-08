FC Porto não esquece Fernando Chalana e lembra duelos que fizeram história

O FC Porto lembrou os duelos que fazem parte da história do clube, recordando Fernando Chalana, antigo futebolista do Benfica, que morreu hoje aos 63 anos.

"Duelos que também fazem parte da nossa história. Descansa em paz, Fernando Chalana", lê-se numa mensagem publicada na página dos 'dragões' na rede social Twitter, acompanhada por dois lances do 'Pequeno Genial' em encontros frente ao FC Porto.

O antigo futebolista Fernando Chalana morreu hoje aos 63 anos, informou nas redes sociais o Benfica, clube no qual o avançado fez grande parte da carreira.

Com início da formação no Barreirense, Chalana, 27 vezes internacional por Portugal, chegou ao Benfica em 1974/75, ainda com idade de júnior e mudou-se em 1984/85 para o Bordéus, clube no qual esteve três anos antes de regressar às 'águias', terminando a carreira com uma época no Belenenses (1990/91) e outra no Estrela da Amadora (1991/92).

Após o final da carreira, Chalana esteve vários anos ligados à formação do Benfica e chegou mesmo a assumir o comando técnico da equipa principal das 'águias' em duas ocasiões, em 2002/03 e em 2007/08.