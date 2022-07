FC Porto não vai recorrer dos castigos a Diogo Costa, Otávio, Fábio Cardoso e Manafá

O FC Porto não vai recorrer dos castigos aplicados pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a Diogo Costa, Otávio, Fábio Cardoso e Manafá, pelo que os que os quatro jogadores terão de cumprir um jogo de suspensão e pagar uma multa de 510 euros, cada um. A notícia foi avançada ao final desta tarde pelo Porto Canal.Dessa forma, os quatro portistas estão impedidos de defrontar o Tondela, para a Supertaça, no próximo sábado, sendo que Otávio também falhará o arranque do campeonato, na semana seguinte, diante do Marítimo, já que tem mais um jogo de castigo para cumprir relativo aos incidentes ocorridos no final do FC Porto-Sporting, da época passada, para o campeonato.Recorde-se que a punição aplicada, ontem, pelo CD da FPF ao quarteto dos dragões diz respeito aos cânticos insultuosos contra o Benfica que foram entoados durante os festejos do título, em maio passado, e que resultaram também numa multa à SAD do FC Porto no valor de 15.300 euros.