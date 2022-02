FC Porto nega agressões e responde ao Sporting: «Patética vitimização do Sr. Frederico Varandas»

Comunicado



A FC Porto SAD repudia a patética vitimização do Sr. Frederico Varandas relativamente ao jogo de ontem.



A feia imagem do futebol português transmitida para o mundo – que lamentamos e da qual partilhamos responsabilidades enquanto clubes dentro de campo – resulta essencialmente da atitude provocatória e insultuosa do Sr. Frederico Varandas desde o primeiro ao último minuto da sua visita ao Estádio do Dragão.



Em relação ao que nos parece ser, mais do que uma postura ou estratégia competitiva, uma estratégia de candidatura motivada por questões internas, não pode a FC Porto SAD deixar de referir o seguinte:



Todos os eventuais incidentes que possam ter o envolvimento de pessoas externas ao jogo serão alvo de inquérito interno e de clarificação, retirando-se devidas consequências;







É prática da FC Porto SAD impedir o acesso ao recinto a adeptos do clube visitante quando os ingressos obtidos o tenham sido por vias não oficiais e para zonas destinadas única e exclusivamente a adeptos do FC Porto;



Lamenta-se que Sr. Frederico Varandas se tenha prestado a fazer as declarações que fez na conferência de imprensa num momento em que os adeptos do clube visitante ainda se encontravam no recinto desportivo, servindo tais declarações tanto para apaziguar o ambiente do jogo como a gasolina serve para apagar incêndios;



Finalmente,



Garante-se que a FC Porto SAD não deixará de usar de todos os meios ao seu alcance para não só garantir que tudo o que se passou dentro de campo terá o devido tratamento disciplinar desportivo,



