FC Porto nega buscas relacionadas com Pinto da Costa

Os do costume já estão a mentir com a desfaçatez habitual, mas não é por isso que deixa de ser completamente falso que tenha havido buscas relacionadas com Jorge Nuno Pinto da Costa. — FC Porto Media (@MediaPorto) November 11, 2022

O FC Porto utilizou, na noite desta sexta-feira, a sua conta do Twitter destinada à comunicação social para garantir que é "completamente falso que tenha havido buscas relacionadas com Jorge Nuno Pinto da Costa".Isto surge no seguimento da informação avançada pela revista Visão a dar conta que o Ministério Público fez novas buscas à procura do rasto do dinheiro de Pinto da Costa e que terão sido feitas várias as operações na cidade do Porto, no início desta semana, no âmbito da "Operação Prolongamento".