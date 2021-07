FC Porto oficializa contratação de João Peglow: «Não se pode recusar este clube»

O FC Porto anunciou, esta quarta-feira, a contratação de João Peglow, avançado brasileiro que vai integrar a equipa B dos dragões na próxima temporada.





Bem-vindo, João Peglow! ?

? Extremo 19 anos

"Não se pode recusar este clube. O FC Porto é gigantesco"

Internacional jovem pelo Brasil

Proveniente do Internacional de Porto Alegre, o jogador de 19 anos, que já representou os escalões jovens da seleção canarinha, chega por empréstimo com opção de compra. Peglow contribuiu com dois golos e três assistências na temporada passada ao serviço do emblema brasileiro, em 620 minutos disputados."Foi uma decisão fácil, não se pode recusar este clube. O FC Porto é um clube gigantesco. É uma nova etapa na minha carreira. É um passo que decidi dar e espero ser muito feliz aqui. Tenho a certeza que vou ser", referiu, sublinhando "estar preparado" para tudo: "Estou pronto para ajudar o FC Porto. Onde quer que o treinador me coloque a jogar, darei o meu máximo. Vou correr por cada bola, por esta equipa, e é isso que eu posso prometer. O meu objetivo é ser feliz e trazer muita felicidade. Quero poder jogar um dia neste estádio maravilhoso", rematou.