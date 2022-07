FC Porto oficializa renovação de Gonçalo Borges até 2027

O FC Porto oficializou esta quinta-feira a renovação de Gonçalo Borges até 2027. À luz do novo acordo, o extremo internacional sub-21 português fica blindado por uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. Conforme Record avançou em tempo oportuno, está a fazer pré-época com a equipa principal dos dragões, mas a possibilidade de sair, por empréstimo, para jogar com maior regularidade continua de pé.



Na hora de comentar a renovação, o jovem atacante mostrou-se apostado em conquistar uma vaga no plantel principal: "Quero ser campeão aqui muitas vezes e ir conquistando o meu espaço dando passos seguros. Quero conquistar a confiança da equipa técnica, dos meus colegas e dos adeptos também. Acho que posso trazer golos, assistências e umas coisinhas diferentes aqui e ali. Acima de tudo, penso que posso trazer coisas novas e diferentes, sendo fiel a mim mesmo e à confiança que o FC Porto tem em mim."

Gonçalo Borges estreou-se na equipa principal do FC Porto na temporada passada pelas mãos de Sérgio Conceição, tendo feito dois jogos, um deles na Liga Bwin, o que lhe garantiu a medalha de campeão nacional e um dos momentos mais marcantes da ainda curta carreira. "O ano passado foi um ano de transição, de sensações novas para mim, mas acabou da melhor maneira. Vivemos esse momento euforicamente. Para ser honesto, quando fomos campeões nem estava em mim. Depois disso, estar nos Aliados com os nossos adeptos e com a minha família a ver, é uma sensação que vou guardar para o resto da vida", garantiu.



Avançado de 21 anos, iniciou formação no Benfica e, em 2015, passou para o FC Porto de onde não mais saiu. Nos sub-19 azuis e brancos foi um dos heróis da conquista da Youth League, em 2018/19. "Estou a viver esta renovação de uma forma muito bonita e especial. Para alguém como eu, que veio muito cedo para esta casa, com 14 anos, é um sentimento especial poder renovar o meu contrato. Não havia altura mais perfeita para renovar depois de me ter estreado pela equipa principal e de me ter sagrado campeão nacional", afirmou em declarações aos meios de comunicação do clube.



Na equipa B dos dragões tem um total de 61 jogos e seis golos e, de momento, está a realizar o estágio no Algarve sob as ordens de Sérgio Conceição.