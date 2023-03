FC Porto paga 2.295 euros por críticas ao VAR Luís Godinho

O FC Porto foi punido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com uma multa de 2.295 euros, na sequência das críticas feitas ao VAR Luís Godinho no clássico frente ao Sporting, referente à 20.ª jornada do campeonato, disputado no passado dia 12 de fevereiro."Ao minuto 17, ficou por exibir um cartão vermelho a Gonçalo Inácio. Felizmente, esta falha não teve impacto no desfecho do jogo, mas confirmou o que já se tinha podido constatar noutras ocasiões em que o alentejano dirigiu o FC Porto: Luís Godinho só serve para gastar dinheiro à Liga, porque faz figura de corpo de presente e não atua quando tem a obrigação de o fazer", pôde ler-se, na altura, na newsletter Dragões Diário.Recorde-se que o FC Porto derrotou o Sporting, por 2-1, em Alvalade. Luís Godinho foi o VAR, numa equipa de arbitragem comandada por Artur Soares Dias.