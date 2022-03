FC Porto paga 2.448 euros por cânticos dos adeptos e pirotecnia no clássico da Taça

O FC Porto foi multado em 2.448 pela Secção Não Profissional do Conselho de Disciplina, da FPP, por comportamento incorrecto do público no clássico com o Sporting, da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.Ao todo, os adeptos afetos aos dragões "fizeram deflagrar um petardo no aquecimento das equipas e um total de mais cinco petardos aos minutos 3,6, 59 e 64", escreveu o delegado do jogo no seu relatório, indicando ainda a deflagração de "6 flash lights". Ao nível dos cânticos, a SAD foi sancionada pelas frases "Varandas escuta, és um filho da p..." e "Sporting é merda". Além disso, os dragões vão pagar também uma multa de 204 euros por atraso no reinício do encontro, após o intervalo.Os cartões amarelos vistos por Marchesín, Pepê, Vitinha e o team manager Rui Correia tiveram também as sanções pecuniárias normais nestas situações.