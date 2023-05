FC Porto paga 3.529 euros a Francisco J. Marques

Francisco J. Marques diz que ganha 3.529 euros líquidos por mês como diretor de comunicação do FC Porto, escreve este sábado o Correio da Manhã . Em 2017, quando foi declarado insolvente, o clube declarou ao tribunal que só lhe pagava mil euros líquidos. O salário do funcionário portista é revelado no processo da divulgação dos emails do Benfica, que se encontra na fase de julgamento.Francisco J. Marques declarou ainda as seguintes despesas mensais: 1028 euros da renda da casa (um T2 no Porto), televisão e Internet; 400 euros do colégio privado da filha e 603 euros de amortização de um empréstimo, o qual se destinava à construção de uma moradia no Porto.