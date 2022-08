FC Porto paga avultada quantia em multas resultantes do clássico frente ao Sporting

O FC Porto terá de pagar 9.588 euros de multas resultantes do clássico frente ao Sporting, sendo que a maior fatia diz respeito a comportamento incorreto do público.Devido ao uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos, os dragões foram sancionados em 7.650 euros, juntando-se mais 816 euros relativos a insultos proferidos contra o Sporting.Os restantes 1.122 euros têm a ver com o atraso no regresso da equipa para a segunda parte do jogo.