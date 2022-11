FC Porto paga mais de 20 mil euros de multas pelo comportamento dos adeptos no dérbi da Invicta

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol condenou o FC Porto ao pagamento de um total de 20.020 euros, no conjunto de três multas aplicadas pelo mau comportamento dos seus adeptos no recente dérbi da Invicta, disputado no Estádio do Bessa.O mapa de castigos, publicado esta terça-feira, revela que o Boavista também foi punido por motivo idêntico, mas com o pagamento de 'apenas' 3.060 euros. No caso dos axadrezados, isso deve-se apenas à utilização de engenhos pirotécnicos no decorrer da partida.Quanto ao FC Porto, os dragões foram punidos em 1.530 euros por insultos dos adeptos dirigidos ao árbitro, quando Luís Godinho e a sua equipa procediam aos exercícios de aquecimento. Segundo o relatório do árbitro, os portistas na bancada visitante do Bessa também arremessaram uma garrafa de água contra os árbitros em aquecimento, sem que a mesma tenha atingido qualquer um dos elementos. Para esta multa também contribuiu os insultos dirigidos aos guarda-redes do Boavista, na segunda parte.Os azuis e brancos pagam ainda 10.200 euros de multa por terem aremessado para o relvado "sem reflexo no jogo" alguns engenhos pirotécnicos e duas cadeiras. Por fim, ainda por utilização de engenhos pirotécnicos, os dragões foram condenados a pagar mais 8.290 euros de multa.Mas as multas ao FC Porto não são exclusivamente motivadas pelo comportamento dos seus adeptos, já que o clube foi ainda punido com 3.060 euros "por atraso no início e no reinício do jogo".