FC Porto pagou 4 milhões de euros ao Portimonense por 40 por cento de Manafá

No relatório e contas consolidado, referente ao exercício de 2020/21, a SAD do FC Porto explica que, no período em questão, adquiriu 40 por cento dos direitos económicos de Manafá, ao Portimonense, por 4 milhões de euros.





No exercício anterior, os dragões detinham apenas 60 por cento do passe do lateral, que na altura custou 3 milhões de euros, e agora têm a totalidade dos direitos económicos do jogador. O investimento total em Manafá situa-se, assim, nos 7 milhões de euros.