FC Porto parte como favorito para o clássico com Sporting segundo a 'Solverde.pt'

O FC Porto é apontado como o favorito a vencer o clássico de sexta-feira com o Sporting, para o site de jogo online 'Solverde.pt'.Para o encontro no Estádio do Dragão, a equipa de Sérgio Conceição parte com 51% de probabilidade de vitória (odd 1.97), com o Sporting a ter 28% (odd 3.60) de hipóteses de triunfar no jogo que abre a 22.ª jornada da Liga Bwin. O empate é mesmo mais provável do que a vitória dos leões (29%). Certo é que se esperam golos das duas equipas, a julgar pelos 64% de probabilidades de ambas as equipas faturarem.Numa altura em que os dragões lideram o campeonato com mais seis pontos do que a equipa de Rúben Amorim e mais 12 do que o Benfica, as hipóteses de erguer o troféu no final da época é de 83% (odd 1.20), enquanto a probabilidade de o Sporting conquistar o bicampeonato é de 22% (odd 4.50).