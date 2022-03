FC Porto partilha momento de Maniche que considera "inspiração"

O FC Porto defronta esta quinta-feira o Lyon, em jogo da segunda da mão dos oitavos-de-final da Liga Europa. Os dragões precisam de operar uma reviravolta face à derrota por 1-0 consentida no Dragão, na primeira mão. Em 2003/04, no caminho para o 2º título europeu da história do clube, a formação azul e branca também precisou de eliminar o Lyon.Após o 2-0 em casa, houve um homem que se destacou em França: Maniche. O internacional português fez os dois golos do FC Porto que permitiu à equipa comandada por José Mourinho seguir para as meias-finais da prova, com um empate a dois (Luyindula e Élber faturaram pelos gauleses). Por isso, os dragões dedicaram uma publicação ao antigo médio esta quarta-feira. "Uma inspiração. Amanhã voltamos a Lyon", pode ler-se nas redes sociais.