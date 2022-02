FC Porto partilha vídeo e acusa Sporting: «É por atitudes destas que a Liga tem tão pouco tempo útil de jogo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto acusa o Sporting de não ter querido jogar os últimos minutos do. Os portistas partilharam nas redes sociais um vídeo onde Feddal, que cai fora das quatro linhas, se coloca novamente no campo, supostamente para ali ser assistido."É por causa de atitudes destas que a liga portuguesa tem tão pouco tempo útil de jogo. O Sporting de Lisboa não queria que houvesse jogo", escreveram os dragões no Twitter.