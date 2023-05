FC Porto pede 22,5 mil euros de indemnização a Pedro Guerra

O advogado André Domingues, representante jurídico do FC Porto no processo de difamação e ofensa instaurado ao comentador Pedro Guerra que está a decorrer no Tribunal do Bolhão, no Porto, solicitou, nas suas alegações finais, uma indemnização total de 22,5 mil euros a Pedro Guerra.Verba que será dividida em 10 mil euros para o FC Porto, sete mil e 500 euros para o presidente Pinto da Costa e cinco mil euros para o administrador Luís Gonçalves.A leitura da sentença, de um caso em que o Ministério Público também pediu a condenação do arguido, não contará com a presença de Pedro Guerra, uma vez que o tribunal aceitou o pedido do arguido, ficou agendada para as 14 horas do dia 1 de Junho.