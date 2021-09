FC Porto pediu 14 milhões por Manafá

Zaidu não foi o único lateral portista a ser abordado para uma transferência neste defeso. Wilson Manafá também tinha mercado e, nos últimos dias desta janela de transferências, o Bétis esteve na expectativa de o poder contratar ao FC Porto. No entanto, foi o Spartak Moscovo, treinado por Rui Vitória, quem mais batalhou pelo jogador, mas a intenção do clube russo bateu de frente no preço pedido pelos dragões para o libertar: 14 milhões de euros. Essa foi, pelo menos, a garantia deixada pelo agente de Manafá, em declarações difundidas pelo portal russo ‘Sports.ru’. “De facto houve contactos do Spartak pelo Manafá, mas os 14 milhões de euros pedidos não viabilizaram a transferência”, disse Manu Blanco.