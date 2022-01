FC Porto pediu dispensa de Taremi mas não foi bem sucedido

A imprensa iraniana dá conta, esta sexta-feira, que o FC Porto solicitou à federação de futebol daquele país asiático a dispensa de Mehdi Taremi do jogo de terça-feira, frente aos Emirados Árabes Unidos, mas a mesma foi recusada pelo selecionador Dragan Skocic.Recorde-se que ontem Taremi marcou o único golo da vitória do Irão sobre o Iraque, que carimbou o passaporte da seleção do avançado para o Mundial'2022, pelo que o próximo jogo serve para pouco mais do que cumprir calendário. A ideia dos azuis e brancos passava por ter o atacante à disposição, domingo, frente ao Marítimo.O AEK, da Grécia, fez pedido idêntico para libertar Milad Mohammadi e Karim Ansarifard, mas também foi recusado.