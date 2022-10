Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

FC Porto pode apurar-se na próxima jornada: as contas do grupo e a classificação Portistas ganharam em Leverkusen e subiram ao 2.º lugar, aproveitando empate do Atlético Madrid





• Foto: Lusa/EPA