FC Porto pode garantir 'oitavos' na próxima jornada: as contas portistas na Champions

Com o empate em Milão (1-1) e a vitória caseira (2-0) do Liverpool sobre o Atlético Madrid, o FC Porto está no segundo lugar do grupo B da Liga dos Campeões. Os dragões podem mesmo garantir, na próxima jornada, o apuramento para os 'oitavos', caso vençam em Anfield e os colchoneros percam com o AC Milan, criando um fosso de 4 pontos para os espanhóis - que defrontarão na última ronda.





Mas mesmo que este cenário não se concretize, os portistas podem, no mínimo, garantir a continuidade na Europa para lá de dezembro. Para tal, o Milan não pode ganhar ao Atlético Madrid.De notar, no entanto, que tal não garante a entrada direta nos 'oitavos' da Liga Europa, ao contrário de épocas anteriores. É que a UEFA fez uma alteração para 2021/21, que obriga os terceiros da Champions a disputar um playoff com os segundos dos grupos da Liga Europa. O vencedor seguirá, então, em frente, juntamente com os primeiros dos grupos da Liga Europa.1.º Liverpool*, 12 pontos/4 jogos (13-5 em golos)2.º FC Porto, 5/4 (3-6)3.º Atlético Madrid, 4/4 (4-6)4.º AC Milan, 1/4 (4-7)*apurado