FC Porto pode tentar último esforço para libertar Pepe

O FC Porto deverá formalizar opara o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), com a respetiva ação cautelar complementar, ainda a tempo do processo de suspensão daser entregue ao Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS).Segundo as informações recolhidas porjunto de fonte próxima ao processo, a probabilidade do TCAS vir a decidir sobre a providência cautelar ainda antes do clássico é altíssima. Tendo em conta os timings de procedimento definidos, até ao momento apenas por uma vez o tribunal não conseguiu dar resposta atempada, pelo que se trata de um mecanismo que o FC Porto irá tentar ativar como último recurso para que o defesa-central ainda possa marcar presença no clássico.