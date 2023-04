FC Porto pondera avançar com uma queixa na sequência dos insultos a Galeno

O FC Porto está a ponderar fazer uma queixa junto das entidades competentes de forma a denunciar os insultos de índole racista de que foi alvo Galeno, após o clássico da Luz. Recorde-se que, no final do jogo, o extremo dos dragões mostrou 'histórias' na sua conta no Instagram onde se podiam ler vários comentários ofensivos, como "preto" ou "macaco". Na altura, Galeno lamentou a situação e, agora, os dragões equacionam avançar com uma queixa.