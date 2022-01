FC Porto prepara a Taça de Portugal com quatro ausências por lesão

"Horas depois da épica remontada no Estoril", escreveram os dragões, este domingo, no seu site oficial, "o plantel principal do FC Porto regressou ao Olival e deu início aos trabalhos tendo em vista a deslocação a Vizela (quarta-feira, 20.45 horas)", relativo aos quartos de final da Taça de Portugal.Nesse primeiro ensaio, Sérgio Conceição voltou a contar quatro baixas devido a lesão. A saber: Pepe (tratamento e trabalho de ginásio), Marcano (tratamento e trabalho de ginásio), João Mário (tratamento) e Manafá (tratamento). Zaidu e Nanu também não treinaram, mas por estarem, respetivamente, ao serviço da Nigéria e da Guiné-Bissau, na CAN.Para compensar as ausências, todas elas de elementos do sector defensivo, o treinador do FC Porto recrutou duas unidades à equipa B, no caso o central João Marcelo e o lateral esquerdo João Mendes.Agora, os dragões voltam a treinar esta segunda-feira, novamente no Olival, mas a partir das 11.30 horas.