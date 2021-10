FC Porto prepara deslocação ao Sintrense com o regressado Nanu

O plantel do FC Porto voltou ao trabalho, no Olival, após um fim-de-semana da folga. A equipa azul e branca continua a preparação para o jogo com o Sintrense, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, que se irá disputar na próxima sexta-feira, às 18h45, no Complexo Desportivo do Real Sport Clube.





A novidade do treino desta segunda-feira foi Nanu. O jogador guineense voltou a estar às ordens de Sérgio Conceição, depois de ter sido convocado para os compromissos internacionais da sua seleção. No boletim clínico mantém-se o médio Otávio que continua a fazer tratamento e recuperação no ginásio.Ausentes da sessão estiveram ainda os jogadores ao serviço das respetivas seleções: Diogo Costa e Pepe (Portugal), João Mário, Vitinha, Fábio Vieira e Francisco Conceição (Portugal Sub-21), Mbemba (RD Congo), Grujic (Sérvia), Uribe e Luis Díaz (Colômbia), Corona (México) e Taremi (Irão).Os dragões voltam a treinar amanhã, pelas 10h30, no Olival.