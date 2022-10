FC Porto prepara duelo com o Bayer Leverkusen ainda sem Uribe

O FC Porto realizou, esta tarde, mais uma sessão de treino com vista ao jogo diante do Bayer Leverkusen, na 3.ª jornada da Liga dos Campeões, agendado para esta terça-feira à noite, no Dragão.Sérgio Conceição só não contou com Mateus Uribe, já que o médio colombiano fez apenas tratamento na sequência da intervenção cirúrgica ao punho direito. Tal como noticiámos hoje , tudo aponta para que, ainda assim, Uribe venha a estar à disposição do treinador para o duelo com os alemães.