FC Porto prepara final da Taça de Portugal com duas baixas

O FC Porto realizou, esta quinta-feira, mais um treino de preparação para o jogo com o Tondela, referente à final da Taça de Portugal.De acordo com o boletim clínico divulgado pelos dragões, Manafá e Uribe voltaram a estar à margem do restanto plantel, ambos a trabalhar num regime de ginásio e tratamento às respetivas lesões. O lateral e o médio serão as únicas baixas para essa próxima partida.Tendo em vista o encontro de domingo, o FC Porto volta a treinar esta sexta-feira pela manhã, novamente no Olival.