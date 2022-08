FC Porto prepara jogo com o Rio Ave com três ausentes

O FC Porto cumpriu esta terça-feira um treino no Olival a pensar já no embate da 4ª jornada da Liga Bwin, em Vila do Conde, que se disputa no domingo (20h30) ante o Rio Ave.Sérgio Conceição não contou com três jogadores. Desde logo, Wilson Manafá que é lesionado de longa data. Além do lateral-direito, o técnico dos dragões não pôde contar com Grujic (fez tratamento e ginásio) e Mehdi Taremi (tratamento), que estão em dúvida para o embate do campeonato nacional.Os campeões nacionais voltam a exercitar-se esta quarta-feira, no Olival.