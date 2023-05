FC Porto prossegue a preparação com um lesionado

O plantel do FC Porto prosseguiu a preparação para o jogo frente ao V. Guimarães (sábado, 18 horas), referente à derradeira jornada do campeonato, na manhã desta quarta-feira, com um treino no Olival. Sérgio Conceição continua privado do lateral-direito João Mário, que permanece em tratamento à lesão no joelho direito.Os dragões voltam a reunir-se amanhã, às 10h30, para mais um treino.